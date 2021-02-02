رئيس تونس الأسبق: قصة "الطرد المشبوه" وتسميم قيس سعيد "تمثيلية مضحكة"... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وجاءت تصريحات الرئيس التونسي الأسبق، في مقابلة مع شبكة "فرانس 24".

وقال المرزوقي في تصريحاته: "مسؤولية رئيس الدولة اليوم، هي المحافظة على وحدة الدولة ووحدة الشعب".

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وتابع الرئيس التونسي الأسبق: "البرلمان أصبح حجة ضد الديمقراطية".

واستمر المرزوقي، بقوله: "حادثة الطرد المشبوه أشعر بالخجل بحقها، لقد صار المشهد عبثيا، خاصة عندما نرى قصة الطرد المشبوه".

واستدرك الرئيس الأسبق، بقوله: "أنا أستاذ في الطب، ولم أسمع في حياتي عن شخص فتح طردا، وفقد البصر ثم أغمي عليه".

وأردف: "لا يوجد طبيب يمكن أن يقول هذا الكلام، هذا مجرد لعب، ويجب أن تنتهي تلك التمثيليات".

يذكر أنه تم تعهيد الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني بالبحث بخصوص "مدى صحة المعلومات التي تناقتلها وسائل الإعلام حول وصول ظرف يتضمن مادة مشبوهة إلى رئاسة الجمهورية وإجراء التساخير العلمية والفنية اللازمة وفق ما صرح لوكالة به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس 1".

وأشار إلى أن الفرقة المذكورة تولت الشروع في إجراء هذه الأبحاث، و"سيتم إنجاز الأعمال الفنية المطلوبة بما في ذلك حجز الظرف -إن وُجد- واجراء الاختبارات الفنية والسماع لكل من تقتضي الأبحاث سماعه وترتيب النتائج القانونية على ضوء ذلك".