نائب رئيس برلمان تونس: أفعال عبير موسي غير مسؤولة

دبي - محمود عبدالرازق - وشهدت جلسة اليوم الثلاثاء، في البرلمان التونسي هتافات بالميكروفون من قبل عبير موسي ونواب كتلة الحر الدستوري، حسب إذاعة "نسمة" التونسية.

وقالت رئيسة الجلسة، النائب الأول لرئيس مجلس النواب التونسي، سميرة الشواشي إن أفعال عبير موسي "غير مسؤولة".

وكانت الشواشي قد بدأت الجلسة اليوم بالترحم على وفاة والد النائب محمد الفعاس، ووفاة والدة النائبة كنزة عجالة.

وهتفت عبير موسي وآخرون شعارات ضد الحكومة "حكومة العرش لا تلزمنا".

وتعطلت جلسة اليوم الثلاثاء من البرلمان، نتيجة ما وصفته إذاعة "نسمة" بـ"الصراخ" في وجه وزير الاقتصاد علي الكلعي. ودعت الشواشي إلى "عدم مضايقة الوزير".