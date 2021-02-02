"الوضع كارثي"... 80% من أطباء تونس المتخرجين حديثا غادروا البلاد

دبي - محمود عبدالرازق - قالت الطبيبة أحلام بالحاج، الكاتبة العامة لنقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين، إن أكثر من 80 بالمائة من الأطباء المتخرجين حديثا والمسجلين في عمادة الأطباء قد غادروا تونس.

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وأضافت بالحاج، في تصريح لإذاعة "إكسبراس أف أم" أن 70% هي نسبة التفكير في الخروج من تونس في صفوف طلبة الطب، بحسب ما نقله موقع "نسمة".

وأوضحت أن "بعض الاختصاصات تشهد تخرّج حوالي 70 طالبا ولا يبقى منهم أي أحد في تونس بسبب ظروف العمل الكارثية".

وأكدت بالحاج أن "الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين سيدخلون في إضراب عام غدا الأربعاء (3 فبراير)، على خلفية عدم سماعهم من طرف سلطة الإشراف وخاصة رئاسة الحكومة بخصوص تنفيذ الاتفاقيات السابقة المقررة يوم 6 أكتوبر 2020 وخاصة تحسين ظروف العمل أمام تدهور البنية التحتية للمستشفيات".

وحذرت بالحاج من "مستقبل تدريس الطب والصيدلة في تونس"، مشددة على أنه "في خطر". ولفتت إلى أن "التدريس المجاني لأطباء المستقبل لم يعد مقبولا".

وتابعت "أن مشروع قانون المسؤولية الطبية وحقوق المرضى وجب تمريره بسرعة لتنظيم العلاقة بين الطرفين في ظل تصاعد وتيرة العنف في المستشفيات".