الرئيس السورى يوجه بتسديد قروض جرحى العمليات الحربية

القاهرة - سامية سيد - ذكر التلفزيون السوري، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس بشار الأسد أمر بتسديد ديوان جرحى العمليات الحربية من الجيش والقوات المسلحة ممن لديهم نسبة عجز من 40 حتى 100 بالمئة.

وأضاف التلفزيون السوري - نقلا عن مصدر بالرئاسة - أن جميع قروض جرحى العمليات الحربية الذين أصيبوا قبل 31- 12- 2020، واقترضوا من أي من المصارف العامة قبل تاريخ 31- 12- 2020 سيتم تسديدها بالكامل.

ويستفيد من هذه العملية آلاف الجرحى من العسكريين وقوى الأمن الداخلي، وتتجاوز قيمة القروض التي سيتم تسديدها عدة مليارات من الليرة سورية.