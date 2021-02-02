شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تتسلم الشحنة الأولى من لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن هيئة الصحة تسلمت الشحنة الأولى من لقاح أسترازينيكا "لتضيفها إلى قائمة اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 التي توفرها في منشآتها الطبية".
وتقوم دبي بتطعيم السكان مجانا بلقاح فايزر-بيونتيك ولقاح شركة سينوفارم الصينية.
وكانت قد أطلقت حكومة دبي مبادرة عالمية لنقل لقاحات كوفيد 19 إلى البلدان النامية، وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، إن سكاي كارجو الإماراتية ومطارات دبي وموانئ دبي العالمية والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية شكلت تحالفا لوجيستيا "للتوزيع العادل" للقاحات كورونا، منوهة بأن التحالف سيوزع ملياري جرعة في 2021 جوا وبرا وبحرا.