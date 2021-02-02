شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تتسلم الشحنة الأولى من لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن هيئة الصحة تسلمت الشحنة الأولى من لقاح أسترازينيكا "لتضيفها إلى قائمة اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 التي توفرها في منشآتها الطبية".

وتقوم دبي بتطعيم السكان مجانا بلقاح فايزر-بيونتيك ولقاح شركة سينوفارم الصينية.