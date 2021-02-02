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العمليات المشتركة بالعراق تبحث خطة تأمين الانتخابات التشريعية المقبلة

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القاهرة - سامية سيد - بحث نائب قائد العمليات المشتركة بالعراق الفريق الركن عبد الامير الشمرى اليوم الثلاثاء، مع اللجنة الأمنية الخاصة بالانتخابات خطة تأمين الانتخابات التشريعية المقررة فى أكتوبر القادم.

وذكرت قناة (السومرية نيوز) العراقية أن الاجتماع تضمن بحث التحديات واستعدادات القوات الأمنية لتأمين العملية الانتخابية قبل وبعد انطلاقها.

كانت المفوضية العراقية للانتخابات قد أعلنت في وقت سابق عن توجيه 71 دعوة دولية للمشاركة في مراقبة الانتخابات التشريعية، مشيرة إلى أن دعوات المراقبة تضمنت 52 سفارة عربية وأجنبية و19 منظمة دولية .

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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