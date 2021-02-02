شكرا لقرائتكم خبر عن قوّات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 30 فلسطينيا من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية، طالت 30 مواطنا فلسطينيا، أغلبهم من محافظة جنين، وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اعتقلت من رام الله والبيرة 5 مواطنين، بينهم طفل، كما اعتقلت 11 شابا من جنين، بالإضافة إلى اعتقال أب وابنه؛ بعد مداهمة منزلهم وتفتيشه في بلدة طمون جنوب طوباس.