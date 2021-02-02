الجيش العراقي يعلن إحباط هجوم انتحاري جديد في بغداد

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول: "إن جهاز الأمن الوطني ألقى القبض على انتحاري كان يروم تفجير نفسه في العاصمة بغداد".

وأوضح رسول في بيان، بحسب "السومرية نيوز" أن "مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظتي صلاح الدين وديالى، تمكنت من تفكيك مفرزة (خلية) إرهابية تنتمي لما يسمى قاطع ديالى".

وتابع أن القوات العراقية ألقت القبض على أفراد الخلية الأربعة وبينهم "انتحاري" كان يخطط لتفجير نفسه في وقت سابق في بغداد.

وأشار إلى أن الإرهابيين الأربعة "اعترفوا بتلقيهم توجيهات لزعزعة الأمن والاستقرار داخل البلد، وإحداث خرق أمني في العاصمة، وقد أحيلوا إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

وتشن قوات حكومية عراقية عمليات أمنية موسعة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، تزايدت وتيرتها بعد تفجيرين إرهابيين وقعا في وسط العاصمة بغداد أسفرا عن مقتل وإصابة العشرات.

وفي 21 يناير/كانون الثاني الجاري، شهد سوق بيع الملابس في الباب الشرقي في ساحة الطيران وسط بغداد تفجيرين انتحاريين تبناهما "داعش" لاحقا، وأسفرا عن مقتل 32 عراقيا وإصابة ما يزيد عن الـ 100 شخص، ولاحقا قتل التنظيم 11 من مقاتلي "الحشد الشعبي" في هجوم في محافظة صلاح الدين.

وفي اليوم التالي لتفجيري بغداد، أطلق العراق عملية أمنية واسعة النطاق باسم "ثأر الشهداء لملاحقة فلول التنظيم في محافظات كركوك وصلاح الدين والأنباء، قُتل خلالها العشرات من أعضاء "داعش" بينهم "أبو ياسر" زعيم التنظيم في البلاد.

وكان العراق قد أعلن النصر على تنظيم "داعش" الإرهابي نهاية العام 2017، بعد معارك دامية لأكثر من ثلاثة أعوام، لكن فلول "داعش" ما زالت تشن هجمات على القوات الأمنية في مناطق نائية في شمال البلاد وغربها.