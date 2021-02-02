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لأول مرة... خدمات الجيل الرابع تبدأ في العراق

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دبي - محمود عبدالرازق - وأعلنت الهيئة العامة أن شركة "آسياسيل" قامت بتسديد ديونها لهيئة الإعلام والاتصالات، وذلك حسبما أوردت قناة "السومرية" العراقية.

واعتبرت الهيئة نفسها ملزمة بالعقود التي تجدد بعد سداد الضرائب والديون المتراكمة على شركة آسياسيل، حتى نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.

وتعمل الشركة على إطلاق خدمات الجيل الرابع في البلاد، مما يوفر خدمات اتصالات بسرعة عالية وسعة كبيرة.

وأكدت الهيئة أنها تحتفظ "بحقها القانوني عن قيام شركة آسياسيل بإطلاق التشغيل التجريبي لخدمات الجيل الرابع قبل استكمال جميع متطلبات وتوقيع ملحق عقد التجديد".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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