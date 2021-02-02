شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح مثيرة للأتربة بالسعودية بارد بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج طقسا متباينا، حيث تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار فى السعودية بينما يكون صحوا فى الإمارات

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة ، نجران و المدينة المنورة، كذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، وتكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء غرب ووسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50كم/ساعة على مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة على البحر.

البحرين