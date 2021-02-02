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بعد هذا الحادث...الكويت تستدعي سفيرها في كوبا..فيديو

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دبي - محمود عبدالرازق - وأكدت مصادر كويتية لصحيفة "القبس"، "إن السفير سيصل إلى البلاد في أقرب رحلة نظراً للظروف الحالية في ظل جائحة وسيتم التحقيق في تفاصيل الواقعة".

وأضافت: "القضية تتعلق بمشكلة قديمة حول خلاف تجاري يخص مالك العقار".

وأشارت المصادر، في وقت سابق، إلى "إحالة وزارة الخارجية طاقم السفارة بأكمله إلى التحقيق بمن فيهم السفير بشأن هذه المشكلة، وتم على أثر التحقيق نقل بعض العاملين في السفارة إلى ديوان عام الوزارة".

ويأتي استدعاء السفير عقب يومين من انتشار مقطع فيديو أظهر اقتحام الشرطة في كوبا لمنزل أحد الدبلوماسيين الكويتيين هناك.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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