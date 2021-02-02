شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الموريتانية تنفى تسجيل أى حالة وفاة بسبب إنفلونزا الطيور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى مصدر مسئول بوزارة الصحة الموريتانية، ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي حول تسجيل أول حالة وفاة بإنفلونزا الطيور بالعاصمة نواكشوط، مؤكدًا أن هذة الأنباء لا أساس لها من الصحة، حيث أن الفحص أثبت أن الوفاة لا علاقة لها بفيروس إنفلونزا الطيور.

وكانت وزارة البيئة الموريتانية قد أشارت، في بيان، إلى أنها سجلت نفوق أعداد كبيرة من طيور البجع بالمحمية الوطنية لجاولينج في مقاطعة كرمسين بولاية اترارزة، والتي تقع في منطقة حدودية مع شمال السنغال.. موضحة أنه تم غلق المتنزه وتعليق جميع الأنشطة السياحية بالمنطقة.

وتأتي الوفيات عقب اكتشاف المئات من طيور البجع النافقة في 23 يناير الماضي في محمية طيور سنغالية على الجانب الآخر من النهر، وتأكد لاحقا أنهم ماتوا بسبب فيروس إنفلونزا الطيور.