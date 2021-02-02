شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة تونسية تتهم الغنوشى بمحاولة تطويع الدستور حسب مصالحه الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن نائبة تونسية تتهم الغنوشي بمحاولة تطويع الدستور حسب مصالحه الخاصة.

وفى وقت سابق أكدت النائبة التونسية عبير موسي، رئيس حزب الدستورى الحر فى تونس، أن تونس تعيش أزمة دستورية وصراعا بين الرئاسات الثلاث، موضحة أن تغيير الدستور التونسى ضرورة قصوى.

وقالت النائبة التونسية، خلال تصريحاتها لقناة العربية، إن نظام الحكم الذى يحدده الدستور التونسى تسبب فى أزمة كبرى، متابعا: نضغط لمنع راشد الغنوشى من فرض أجندته السياسية.

وتابعت عبير موسى: الشعب التونسى يرغب في تغيير الدستور، موضحا أنه يجب أن تتحد القوى المدنية التونسية لمواجهة النهضة وتغيير الدستور.