النيابة المصرية تكشف مستجدات أزمة "العقار المحترق"

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY

ذكر ذلك موقع "صدى البلد" المصري، اليوم الاثنين، مشيرا إلى أن المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، كشف تفاصيل فتح تحقيق من قبل الهيئة بخصوص العقار المحترق.

وقال سمير، في مقابلة تلفزيونية، مساء اليوم الاثنين: "تحركنا على الفور وبدأنا التحقيق في الجزء الخاص بالهيئة والترخيص والشروط". وتابع: "الأمور الآن في التحقيق وبمجرد الانتهاء من التحقيقات سنعلن كل التفاصيل الخاصة بالعقار المحترق".

ولفت الموقع إلى قول أحد شهود العيان:"النار اشتعلت بشكل مفاجئ وكل محاولات الإطفاء فشلت"، بينما أكدت مراسلة قناة "دي إم سي" المصرية أن حركة المرور على الطريق الدائري القريب من العقار عادت لطبيعتها، مشيرة إلى وجود ميل في العقار.

من جانبها أخلت قوات الحماية المدنية بالجيزة 3 عقارات مجاورة للعقار الموجود به الحريق، وفرض رجال الأمن بالجيزة كردونا أمنيا حول العقار المشتعل على مسافة عدة أمتار، ومنعت الاقتراب منه، كما فرضت كردونا حول عدد من العقارات المجاورة لاخلائها من السكان.

وتسبب الحريق، المشتعل منذ 3 أيام، في أزمة مرورية طاحنة على الطريق السريع وهو طريق دائري حول القاهرة الكبرى أنشئ بهدف ربط محافظات القاهرة الكبرى.