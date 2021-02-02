شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يلقح أكثر من 200 ألف شخص ويسجل 281 إصابة جديدة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الإثنين أنها لقحت 200ألف و81 شخصا منذ بدء عملية التطعيم ضد الفيروس يوم الجمعة الماضي.

وبدأت المملكة في تلقيح من يعملون في الصفوف الأمامية من رجال الأمن والجيش والعاملين في المجال الطبي والتعليمي وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة في خطوة ترمي إلى تلقيح 80 في المئة من السكان على مراحل قد تستغرق ثلاثة أشهر.

كما أفادت الوزارة أنها سجلت 281 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 466 أمس, ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 471438إصابة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس آذار الماضي.

كما سجلت 12 وفاة جديدة نزولا من 16 أمس ليصل مجموع الوفيات في البلاد جراء كوفيد 19إلى 8287. ومن جهة أخرى أعلنت الحكومة في بيان عن تمديد تدابير حظر التجول الليلي الذي كانت قد أقرته في 13 يناير كانون الثاني الماضي من التاسعة مساء إلى السادسة صباحا, أسبوعين إضافيين بسبب "التطور الوبائي لفيروس كورونا على الصعيد العالمي وذلك بظهور سلالات جديدة من هذا الفيروس في بعض الدول المجاورة".