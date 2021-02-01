غيتس يعرب عن تفاؤله بحدوث تحسن في الوضع الوبائي على مستوى العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت الأمريكية على الدروس المستفادة من جائحة كورونا، معربا عن تفاؤله بحدوث تحسن في الوضع الوبائي على مستوى العالم.



وأعرب غيتس في الوقت ذاته عن تفاؤله بحدوث تحسن في الوضع الوبائي على مستوى العالم بحلول فصل الصيف، معبرا أيضا عن الأسف لزيادة أعداد الوفيات بكورونا في العديد من البلدان

وحذر غيتس من أن الوباء القادم قد يكون أسوأ بـ 10 مرات، مشيرا إلى أن الوضع الحالي الصعب سيستمر لعدة أشهر إلى أن يحل الطقس الدافئ، وبفضل توفر اللقاحات والتطعيم سيكون من الممكن تحقيق انخفاض في معدل الوفيات، بحسب روسيا اليوم.

واكدت صحيفة زود دويتشه تسايتونغ الألمانية أن مؤسس شركة “مايكروسوفت” يعمل منذ عدة سنوات بنشاط على تحسين الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم، لافتة إلى أنه أصبح عدوا في نظر أنصار نظريات المؤامرة بسبب جهوده النشطة في دعم حملات التطعيم ضد الفيروس التاجي.