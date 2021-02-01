السودان...حمدوك يتسلم قائمة ترشيحات قوى إعلان الحرية والتغيير لمجلس الوزراء

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو- سبوتنيك. وأوضح عضو لجنة الترشيحات، ابراهيم الشيخ، في تصريح صحفي، أن اللجنة بذلت جهودا كبيرة منذ فترة ليست بالقصيرة تُوِّجَت اليوم بالفراغ من إعداد قائمة الوزارات الـسبعة عشر المعنية بها الحرية والتغيير وتسليمها لرئيس الوزراء، مبيناً أن القائمة تضمنت السيرة الذاتية لكل مرشح وأن هذه الترشيحات خضعت لمعايير دقيقة جداً متعلقة بالوعي السياسي الكافي بالتحديات، التي تجابهه البلاد بجانب التأهيل الأكاديمي والخبرة العلمية، وأن كافة المعايير التي تؤهل الوزير ليكون كفء قد تمت مراعاتها في اختياراتنا لكل الوزارات المختلفة.
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واتفق مجلس شركاء المرحلة الانتقالية السودانية على تسليم قائمة مرشحيهم لتولي المناصب الوزارية في الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، اليوم الاثنين 1 فبراير/ شباط الجاري.
جاء ذلك بعد تهديد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بتشكيل حكومة طوارئ، بسبب ما أسماه تلكؤ قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية، في تقديم ترشيحات للحكومة الجديدة، المقرر إعلانها في الرابع من فبراير.