هل ظهر "نيباه" الصيني في مصر؟... الصحة تجيب

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون البحوث، إنه لم يتم رصد أي حالة متعلقة بفيروس نيباه الصيني في مصر.

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وأضافت خلال مداخلة هاتفية معها على فضائية "القاهرة والناس": "الفيروسات المعدية سواء كورونا أو غيره من الفيروسات المعدية... هناك نظام في وزارة الصحة لرصد الأمراض المعدية وغير المعدية بدقة".

والأسبوع الماضي نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، تقريرا يحذر من تفشي فيروس "نيباه" في الصين بمعدل وفيات يصل إلى 75%، ويمكن أن يتسبب بجائحة عالمية مقبلة تكون أخطر من وباء كورونا.

ونقلت عن المدير التنفيذي لمؤسسة الوصول إلى الطب الأوروبية، قوله: "فيروس (نيباه) مرض معد آخر ناشئ يسبب قلقا كبيرا، ومن الممكن أن تندلع جائحة في أي لحظة، ويمكن أن يكون الوباء العالمي التالي مع عدوى مقاومة للأدوية".