فلسطين وتونس ضمن أوائل المستفيدين من لقاحات مبادرة "كوفاكس"

دبي - محمود عبدالرازق - وقال ريك برينان مدير عمليات الطوارئ بمنطقة شرق المتوسط في المنظمة إنه من المتوقع أن يحصل الفلسطينيون على 37 ألف جرعة من لقاح كورونا، الذي تنتجه فايزر وبيونتيك، بدءا من منتصف فبراير/ شباط عبر مبادرة كوفاكس.

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وأوضح برينان في مقابلة أنه من المقرر أن تحصل تونس على 93600 جرعة، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأشار إلى أن هناك "فجوة كبيرة جدا" بين طرح اللقاحات المخطط له في الدول الغنية والدول ذات الدخل المنخفض أو التي تشهد صراعات.

وأشار إلى أن التأخر في توفير اللقاحات للدول الفقيرة يزيد من خطر انتشار السلالات المتحورة لفيروس كورونا، والتي يمكن أن يكون انتشارها أسرع وعلاجها أصعب.

يذكر أن "كوفاكس" مبادرة تقودها منظمة الصحة العالمية لتوفير اللقاحات للدول الفقيرة في جميع أنحاء العالم.

وتعمل منظمة الصحة العالمية على تقييم لقاحات أرخص يمكن تقديمها من خلال كوفاكس، بعد أن أقرت استخدام لقاح فايزر/ بيونتيك في حالات الطوارئ.

وتأمل في أن تبدأ التطعيمات في كل دول العالم بحلول أوائل أبريل/ نيسان وتطعيم الأكثر عُرضة للخطر بحلول منتصف العام.