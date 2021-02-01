بابا الفاتيكان يصر على زيارة العراق ويقول إنه "راعي الناس الذين يعانون"

دبي - محمود عبدالرازق - وقال البابا لوكالة "كاثوليك نيو سيرفيس": "أنا راعي الناس الذين يعانون. من المهم أن يروا أن البابا يزور بلادهم حتى إن كان معظمهم سيرونه فحسب على شاشة التلفزيون لدواعي التباعد الاجتماعي".

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ونقلت "رويترز" عن الوكالة أن البابا (84 عاما) يعتزم المضي قدما والقيام بالزيارة المقرر لها بين الخامس والثامن من مارس/ آذار، ما لم تحدث موجة خطيرة من حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك.

وقال بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية العراقية، الأسبوع الماضي، إن البابا سيجتمع خلال الزيارة مع المرجعية العليا لشيعة العراق آية الله العظمى علي السيستاني.

تأتي الزيارة التي استعصت على أسلاف البابا فرنسيس وسط تدهور أمني في بعض مناطق العراق وبعد أول تفجير انتحاري كبير في بغداد منذ 3 سنوات.

ومن المقرر أن يلتقي البابا فرنسيس بالمرجع الشيعي الكبير آية الله علي السيستاني خلال زيارته المرتقبة إلى العراق في الشهر المقبل، حسبما أفادت تقارير صحفية.