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الجيش العراقى: نركز على ضبط حدودنا مع سوريا لتحصينها ضد الإرهابيين

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القاهرة - سامية سيد - قال الجيش العراقي، إننا نركز على ضبط حدودنا مع سوريا لتحصينها ضد الإرهابيين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف الجيش العراقي: العمليات الاستباقية تعتبر الأهم للقضاء على داعش.

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية العراقى، فؤاد حسين، اليوم الاثنين، إن دول الخليج العربى تدعم استقرار العراق وأمنه، وقال حسين - في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، حسبما أفادت به قناة "السومرية نيوز" العراقية - إنه بحث مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الربط الكهربائي والحرب ضد الإرهاب.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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