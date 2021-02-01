شكرا لقرائتكم خبر عن حمدوك يتسلم ترشيحات قوى إعلان الحرية والتغيير للمشاركة بالحكومة السودانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك يتسلم ترشيحات قوى إعلان الحرية والتغيير للمشاركة بالحكومة السودانية.

وقبلها ذكرت قناة العربية الحدث، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن قوى الحرية والتغيير تسلم رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك قائمة مرشحيها للوزارات.

وفى وقت سابق ناشد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الجهات المانحة للحصول على تمويل من أجل توفير مساعدات غذائية لما يزيد على 60 ألف لاجئ عبروا من إثيوبيا إلى شرقي السودان في الأشهر الأخيرة، كما رحب برنامج الأغذية العالمي بمساهمة من اليابان بلغت 800 ألف دولار أمريكي.