شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري السودانى: سلامة نصف سكان السودان تعتمد على اتفاق آمن لملء سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ياسر عباس وزير الرى السودانى: نتمسك بالوصول لاتفاق حول سد النهضة تقبله الدول الثلاث، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف وزير الرى السودانى: سلامة نصف سكان السودان تعتمد على اتفاق آمن لملء سد النهضة.

وتابع وزير الرى السودانى: إصرار إثيوبيا على تعبئة سد النهضة دون اتفاق يهدد نصف سكان السودان.

قال ياسر عباس وزير الرى السودانى، إننا ندعو لإعطاء خبراء الاتحاد الإفريقى دورا أكبر لحل أزمة سد النهضة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.