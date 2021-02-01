شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أحذروا.. هذه الأطعمة لا تساعد في خسارة الوزن الزائد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

تعد خسارة الوزن الزائد من الأشياء التي يطمح البعض لتحقيقها، وأحيانا ينجح المرء في ذلك، والبعض الآخر يفشل لأسباب متعددة، أحدها تناول أطعمة تعيق عملية إنقاص الوزن.



ويعتبر تناول الغذاء الصحي وبكميات مقننة من الضروريات الواجب مراعاتها بجانب إرشادات أخرى لخسارة الوزن، إلا أن بعض الناس أحيانا لا يعرفون ماهية الأطعمة الصحية، ويتجهون أحيانا لخيار أطعمة قد تمنع الجسم من فقدان الوزن الزائد، وإليك في السطور التالية أهم الأطعمة التي ينصح بتجنبها لكونها تعيق خسارة الوزن، وفقا لموقع أخبار 24:

أطباق السلطة الجاهزة بالمطاعم

تعد السلطة الملونة بالخضراوات الطازجة والمصنوعة في المنزل الأكثر أمانا كما تساعد في خسارة الوزن، أما السلطات الأخرى التي يتم جلبها من المطاعم فإنها تعيق خسارة الوزن لأن المطاعم لا تقدمها أحيانا بشكل طازج، وتضطر إلى إضافة مواد عليها لإخفاء طعمها القديم وجعلها تبدو طازجة مثل إضافة الجبن المبشور أو الخبز المحمص، ودهون وزيوت، وجميع هذه الإضافات لن تكون مفيدة لمن يريد خسارة وزنه.

الألبان خالية الدسم

تعد الألبان عموماً حمضية، وهذا يصعب تقليل الوزن، بل ويساهم الزبادي أو الحليب بدون دسم في زيادة الوزن، لكونه لا يمد الجسم بالكثير من العناصر الغذائية، كما يزيد الشعور بالجوع، وأحيانا يتم تحليته بالسكر، الأمر الذي يجعله غير مناسب لمن يتبعون الحمية لفقدان أوزانهم.

المنتجات المدونة عليها عبارة "قليلة الدسم"

يجب على من يريد خسارة الوزن الحذر من هذه المنتجات؛ لأن الشركات أحيانا تضيف إليها السكر أو الصوديوم لتحسين المذاق، وهذه الإضافات تصعب خسارة الوزن.

أطعمة بالملح الزائد

تتسبب الأطعمة التي تحتوي على الصوديوم والملح الزائد في شعور المرء بالانتفاخ وزيادة الوزن لذلك يجب تجنبها.

منتجات القمح

يعد تناول القمح الكامل بشكل محدود مناسباً في بداية الحمية الغذائية، لكن الاستمرار في تناوله وتحديداً "الغلوتين" يمكن أن يعيق فقدان الوزن لأنه يجعل الإنسان لا يشعر بالشبع، كما أنه يسبب تراكم الدهون في البطن، ويخفض مستويات الطاقة في الجسم، فتقل حركة الجسم الضرورية لخسارة الوزن.

أنواع معينة من الفواكه

تعد الفواكه من الأطعمة المفيدة للجسم، إلا أن بعضها قد لا يساعد في خسارة الوزن، ومن أمثلة ذلك الفواكه المجففة التي تحتوي على السكر، والبلح، والمانغو، والعنب.

الحلويات

تعد الحلويات، مثل الكوكيز، والكعك، والشوكولاتة غنيّة بالسكريات؛ لذلك يجب الحد من تناولها لخسارة الوزن.

الوجبات الجاهزة والأطعمة المقلية

لا تساعد مكونات الوجبات الجاهزة والأطعمة المقلية في خسارة الوزن، إذ إن بعضها يحتوي على نسبةٍ عاليةٍ من السعرات الحراريّة، والسكر، والدهون غير الصحية، وهذا المزيج من الدهون والسكر يدفع الجسم لتناول المزيد منها ولا تعطيه إحساسًا بالشبع، ومن ثم زيادة الوزن.

اللحوم الغنية بالدهون

ينصح من يرغبون في اتباع الحمية الغذائية باختيار اللحوم الحمراء الخالية من الدهون، والأسماك، والدواجن، والابتعاد عن اللحوم الغنية بالدهون.