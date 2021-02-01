شكرا لقرائتكم خبر عن قوى الحرية والتغيير تسلم رئيس الحكومة السودانية قائمة مرشحيها للوزارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة العربية الحدث، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن قوى الحرية والتغيير تسلم رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك قائمة مرشحيها للوزارات.

وفى وقت سابق ناشد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الجهات المانحة للحصول على تمويل من أجل توفير مساعدات غذائية لما يزيد على 60 ألف لاجئ عبروا من إثيوبيا إلى شرقي السودان في الأشهر الأخيرة، كما رحب برنامج الأغذية العالمي بمساهمة من اليابان بلغت 800 ألف دولار أمريكي.

وقال حميد نورو، ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في السودان "يعرب برنامج الأغذية العالمي عن امتنانه لحكومة اليابان وشعبها على هذه المساهمة التي جاءت في وقت حرج حيث لا يزال الوضع الإنساني على الحدود سيء للغاية".