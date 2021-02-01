شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: تطعيم 126 ألف مواطن بأول جرعة من لقاح "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وزارة الصحة المغربية بأن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس "كورونا" قد بلغ، 126 ألفًا في مختلف جهات المملكة.

وكان الملك محمد السادس قد أطلق الحملة للتلقيح ضد الفيروس، يوم الخميس الماضي، في القصر الملكي بمدينة فاس، حين تلقى الجرعة الأولى من اللقاح.

وكانت تعليمات ملكية صدرت بأن تكون حملة التلقيح مجانية لجميع المواطنين، وذلك لتحقيق المناعة لجميع فئات الشعب المغربي، على أن يتم تلقيح حوالي 80 في المائة من السكان.

وتسير هذه الحملة الصحية بطريقة تدريجية، على مراحل، يستفيد منها جميع المواطنين المغاربة والمقيمين الذين تفوق أعمارهم 17 سنة.