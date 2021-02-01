شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التخطيط اليمنى: البرنامج الحكومى الجديد واقعى ويحاكى معاناة اليمنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني واعد باذيب، أن البرنامج الحكومي اليمتى الجديد واقعي ويحاكي معاناة اليمنيين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وأضاف وزير التخطيط اليمنى، أن البرنامج الحكومي الجديد يهدف لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، موضحا أن البرنامج الحكومي الجديد يسعى لتحويل هذا العام إلى "عام التعافي".

ولفت وزير التخطيط اليمنى، إلى أن البرنامج الحكومي الجديد يركز على استعادة العجلة الاقتصادية، موضحا أن الدعم السعودي انعكس سريعاً وبشكل مباشر على حياة اليمنيين إيجابا.