الدفاع الإيرانية: تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ قادر على حمل أقمار صناعية للفضاء

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القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الدفاع الإيرانية: أجرينا تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ جديد قادر على حمل أقمار صناعية إلى الفضاء، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضافت وزارة الدفاع الإيرانية: الصاروخ الجديد يعتبر الأول من نوعه الذي يطلق على مرحلتين ويعمل بالوقود الصلب.

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية الأمريكي، الجديد أنتونى بلينكين، إن إيران ربما على بعد أسابيع من الحصول على مواد تستخدم في الأسلحة النووية بسبب عدم التزامها ببنود الاتفاق النووى، داعيا طهران للإفراج عن المعتقلين الأمريكيين فى سجونها، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية متطابقة.