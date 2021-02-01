مصر... النار مشتعلة في "عقار الدائري" لليوم الثالث... ومخاوف من انهياره

دبي - محمود عبدالرازق - وبدأت النيابة العامة التحقيق في العقار المعروف إعلاميا بـ"عقار الطريق الدائري"، في الوقت الذي تواصل قوات الحماية المدنية إجراء عمليات التبريد، وأغلقت إدارة المرور الطريق الدائري في الاتجاهين لليوم الثالث على التوالي، بحسب موقع "بوابة الأهرام".

وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيقات الأولية، كشفت أن العقار السكنى مكون من 14 طابقا يتضمن كل طابق منها 9 شقق سكنية، وأنه مبنى بدون ترخيص على مساحة 1000 متر مربع.

وجاء في التحقيقات أنه من بين 108 شقق هى عدد الوحدات الموجودة بالعقار، هناك 15 شقة فقط مأهولة بالسكان، والباقي لم تبع بعد.

وأوصت لجنة من متخصصين بكلية الهندسة بجامعة القاهرة بإزالة العقار إذا لم ينهار بنفسه، وأفادت اللجنة بأن العقار سيتم معاينته عقب انتهاء إطفاء النيران لتقرر ما إذا كان هناك خطورة من عودة السكان إليه من عدمه، "إلا أنه حتى أمس لم تتمكن اللجنة من معاينة العقار نظراً لاستمرار اشتعال النيران به"، بحسب الموقع.

​وأكدت اللجنة "أنه في حالة عدم سقوط العقار وتآكل الأعمدة الخرسانية من الحريق ستتم إزالته خشية انهياره".

من جانبها أخلت قوات الحماية المدنية بالجيزة 3 عقارات مجاورة للعقار الموجود به الحريق، وفرض رجال الأمن بالجيزة كردونًا أمنيًا حول العقار المشتعل على مسافة عدة أمتار، ومنعت الاقتراب منه، كما فرضت كردونا حول عدد من العقارات المجاورة لاخلائها من السكان.

وتسبب الحريق في أزمة مرورية طاحنة على الطريق السريع وهو طريق محيطي حول القاهرة الكبرى أُنشئ بهدف ربط محافظات القاهرة الكبرى.

​​وبحسب موقع "مصراوي" استمع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إلى شرح واف من اثنين من أساتذة كلية الهندسة جامعة القاهرة حول ماهية حريق هائل التهم محتويات مصنع ومخزن أحذية أسفل برج سكني بجوار الطريق الدائري بالجيزة.

وأوصى عضوا هيئة التدريس بكلية الهندسة بعدم المضي قدما في عملية الإطفاء. ودار نقاش بينهما ورجال الدفاع المدني برئاسة اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة.

وانتهى النقاش بتوصية إلى رجال الإطفاء "لا تستخدموا مياه أو رغاوي علشان العمدان مطرقعش (تنهار) وانتظار هدوء الأوضاع وانخفاض درجة الحرارة داخل موقع الحادث."

ونقل الموقع عن مصدر أمني مسؤول قوله إن "عمليات الإطفاء متوقفة وأن تواجد رجال الدفاع المدني للملاحظة وأعمال التبريد ومنع امتداد النيران إلى العقارات المجاورة".

وأضاف: "سيتم الانتظار لحين انتهاء الحريق من تلقاء نفسه، مش هينفع نتدخل لاحتمالية انهيار البرج في أي لحظة.. النار أكلت الخرسانة".