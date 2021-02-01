اخبار الخليج

رئيس الحكومة التونسي: صحيح أن الاستهلاك جريمة...لكن لا يجب أن تكون الأحكام بتلك القسوة

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المشيشي في تصريح لإذاعة "شمس أف أم" التونسية: إن "المسألة تتعلق بالقانون ولكن حسب رأيي الشخصي أعتقد أن القضاء قام بعمله في تطبيق القانون ولكن لا بد من مراجعة القانون". وفقا لما نقلته جريدة"الشروق" التونسية.

وأضاف المشيشي: "أن نجد شابا محكوما بثلاثين سنة من أجل الجريمة هذا "قاس"، صحيح أن الاستهلاك جريمة ولكن لا يجب أن تكون الأحكام بتلك القسوة، قد تؤدي إلى نتيجة عكسية".

© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI

وتابع: "سنقوم بمراجعة مشروع القانون عبر الاستعانة باستبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات بديلة".

وكانت المحكمة الابتدائية بمحافظة الكاف، شمال تونس، الشهر الماضي، أصدرتأحكاما قضائية بالسجن تصل إلى ثلاثين عاما بحق ثلاثة شبان لاستهلاكهم "الزطلة" (الحشيش)، في غرفة تغيير الملابس بملعب رياضي عمومي.

ولاقى الحكم انتقادات واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، واصفين إياه بـ"القاسي" و"غير الإنساني" وطالبوا بضرورة تغيير التشريعات و"أنسنتها".

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا