رئيس الحكومة التونسي: صحيح أن الاستهلاك جريمة...لكن لا يجب أن تكون الأحكام بتلك القسوة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المشيشي في تصريح لإذاعة "شمس أف أم" التونسية: إن "المسألة تتعلق بالقانون ولكن حسب رأيي الشخصي أعتقد أن القضاء قام بعمله في تطبيق القانون ولكن لا بد من مراجعة القانون". وفقا لما نقلته جريدة"الشروق" التونسية.

وأضاف المشيشي: "أن نجد شابا محكوما بثلاثين سنة من أجل الجريمة هذا "قاس"، صحيح أن الاستهلاك جريمة ولكن لا يجب أن تكون الأحكام بتلك القسوة، قد تؤدي إلى نتيجة عكسية".

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وكانت المحكمة الابتدائية بمحافظة الكاف، شمال تونس، الشهر الماضي، أصدرتأحكاما قضائية بالسجن تصل إلى ثلاثين عاما بحق ثلاثة شبان لاستهلاكهم "الزطلة" (الحشيش)، في غرفة تغيير الملابس بملعب رياضي عمومي.