إسرائيل تعلن تنسيق مرور أول شحنة من لقاح كورونا إلى الفلسطينيين

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا في بيان صادر عن وحدة الاتصال العسكري الإسرائيلية مع الفلسطينيين، اليوم الاثنين.

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وقال البيان إن الفرق الطبية في السلطة الفلسطينية سوف تستخدم اللقاحات الموردة من شركة "مودرنا"، بحسب "رويترز".

في المقابل رفض المسؤولون الفلسطينيون تأكيد البيان أو نفيه.

وكانت مصادر صحفية كشفت قبل يومين أن إسرائيل بصدد تسليم لقاحات لتطعيم نحو ألف فلسطيني يعملون في القطاع الصحي بالضفة الغربية.

وذكر موقع "واللا" العبري، يوم السبت الماضي، أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس توجه إلى وزارة الصحة في بلاده لبحث عملية نقل اللقاحات بشكل تدريجي للسلطة بهدف منع انهيار المنظومة الطبية هناك.

وواجهت إسرائيل انتقادات حقوقية متزايدة على خلفية عدم توسيع نطاق حملتها للتطعيم لتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة.

وكان علماء أوبئة إسرائيليون قالوا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إنه "من المصلحة العامة لإسرائيل ضمان تلقي الفلسطينيين اللقاح في أقرب وقت ممكن".

وأوضح العلماء أن "السكان من كلا الطرفين متشابكون للغاية بحيث لا يحصل أحدهم على مناعة قطيع دون الآخر، على الرغم من بعض مزاعم القادة الإسرائيليين بعكس ذلك".