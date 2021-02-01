شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان الليبى: سأتقدم باستقالتى حال ترشحى رئيسا للمجلس الرئاسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، خلال كلمته بمنتدى الحوار السياسى الليبى، ما نقلته وسائل إعلام عربية حول تقديم استقالته من رئاسة البرلمان، مؤكدا أنه سيتقدم بالاستقالة من منصبه حال تم انتخابه رئيسا للمجلس الرئاسي الجديد.

وزعمت وسائل إعلام عربية، أن رئيس البرلمان الليبى المستشار عقيلة صالح قد تقدم باستقالته من منصبه كرئيس للمجلس.

وفى وقت سابق رحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى، موسى فقى محمد، بتوصل "منتدى الحوار الليبى" الذى تشرف عليه الأمم المتحدة والشعب الليبى، إلى قائمة المرشحين للخدمة فى الحكومة المؤقتة الجديدة والموحدة، والتي تشمل مناصب لمجلس الرئاسة ومنصب رئيس الوزراء، والمتوقع أن تشرف على الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.

وجدد رئيس المفوضية اليوم الأثنين التزام الاتحاد الأفريقي المستمر بدعم شعب ليبيا الشقيق في طريقه نحو السلام والمصالحة وإعادة الإعمار.