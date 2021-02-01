شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العسكرية العراقية: اعتقال مجموعة متطرفة اعترفت باستهداف القوات الأمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الاستخبارات العسكرية العراقية، اعتقال مجموعة متطرفة اعترفت باستهداف القوات الأمنية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية العراقى، فؤاد حسين، اليوم الاثنين، إن دول الخليج العربى تدعم استقرار العراق وأمنه، وقال حسين - في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، حسبما أفادت به قناة "السومرية نيوز" العراقية - إنه بحث مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الربط الكهربائي والحرب ضد الإرهاب.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف قد وصل بغداد - في وقت سابق اليوم - لمناقشة عدة قضايا متصلة بالشأن العراقي.