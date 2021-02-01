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الجيش اليمني ينفذ هجوما نوعيا على عدة مناطق للحوثيين في محافظة صعدة

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القاهرة - سامية سيد - نفذت قوات الجيش اليمني اليوم /الاثنين/ هجوما نوعيا على مناطق تمركز عناصر ميليشيا الحوثي الارهابية بمركز مديرية باقم بمحافظة صعدة.

وقال قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد محمد الباهلي - في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية - إن قوات الجيش الوطني تمكنت من السيطرة على "تبة أبو علي" الواقعة في مدخل مركز مديرية باقم بعد اشتباكات عنيفة أسفرت عن قتل وجرح عدد من عناصر الميليشيا.

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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