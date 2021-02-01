شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تعليقا على محادثات جنيف: حان وقت التغيير لصالح وحدة ليبيا وسيادتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الخارجية الفرنسية، معلقة على محادثات جنيف، إنه حان وقت التغيير لصالح وحدة ليبيا وسيادتها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق رحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى، موسى فقى محمد، بتوصل "منتدى الحوار الليبى" الذى تشرف عليه الأمم المتحدة والشعب الليبى، إلى قائمة المرشحين للخدمة فى الحكومة المؤقتة الجديدة والموحدة، والتي تشمل مناصب لمجلس الرئاسة ومنصب رئيس الوزراء، والمتوقع أن تشرف على الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.

وجدد رئيس المفوضية اليوم الأثنين التزام الاتحاد الأفريقي المستمر بدعم شعب ليبيا الشقيق في طريقه نحو السلام والمصالحة وإعادة الإعمار.