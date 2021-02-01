شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبناني: اعتقال 18 شخصا في عرسال مرتبطين بتنظيم داعش الإرهابي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبناني اعتقال 18 شخصا في بلدة عرسال، مرتبطين بتنظيم داعش الإرهابي.

وذكرت قيادة الجيش اللبناني - في بيان على موقعها الإلكتروني - أن مديرية المخابرات في منطقة عرسال أوقفت على إثر سلسلة عمليات ميدانية خلال الأسبوعين الماضيين 18 شخصاً من اللبنانيين والسوريين الذين ينضوون ضمن خلايا ترتبط بتنظيم داعش الإرهابي.

وأضافت: "اعترف الموقوفون بتأييدهم وانتمائهم للتنظيم الإرهابي المذكور ومتابعة إصداراته والتخطيط للقيام بأعمال إرهابية، كما تم ضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية".

وأشارت إلى أنه تم فتح تحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، لافتة إلى استمرارها في تنفيذ عمليات رصد وملاحقة باقي المشتبه بهم لتوقيفهم.