شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ صباح الخالد يحصد موافقة برلمانية على تشكيل حكومة جديدة بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد رئيس الوزراء الكويتى المكلف الشيخ صباح الخالد، على موافقة برلمانية، لقيامه بتشكيل حكومة جديدة، بعد أكثر من شهرين من التوتر السياسى بين مجلس الأمة (البرلمان) والحكومة، ما نتج عنه تقديم الحكومة إستقالتها فى يناير الماضى.

عقد في مجلس الأمة الكويتى، اليوم الإثنين، اجتماع رئيس الوزراء المكلف الشيخ صباح الخالد مع عدد من النواب (كتلة الـ 16 النيابية)، وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص، وفي إطار المشاورات والجهود المبذولة لإعلان التشكيل الحكومي المرتقب.

ونقلت صحيفة الراى الكويتية، عن برلمانيين قولهم، "إن الاجتماع سار بشكل جيد وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل حكومي نيابي".

وكما نقلت الصحيفة، أن هناك تحلحلا في ملف العفو، ومعلومات عن صدور عفو خاص في احتفالات العيد الوطني.

وذكرت أن رئيس الوزراء أبلغ النواب أن الإحلال والتكويت، من ضمن أولويات الحكومة وأن الفريق الحكومي النيابي بإمكانه تجهيز القوانين المتفق عليها لإقرارها في جلسة القسم .

وأكدت أن هناك قوانين تم الاتفاق على تعيلها منها الدوائر الانتخابية والجرائم الالكترونية.