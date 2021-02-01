شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة المغربية: حقن 126 ألف بلقاح كورونا فى كافة أنحاء المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة المغربية، إن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الاولى من التلقيح ضد فيروس كورونا قد وصل إلى حدود مساء أمس الأحد، 126 ألفا فى مختلف جهات المملكة.

وكان العاهل المغربى الملك محمد السادس قد أطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الجائحة، الخميس الماضي في القصر الملكي بمدينة فاس، حين تلقي الجرعة الأولى من اللقاح أمام عدسات الكاميرات.

طبقا للتعليمات الملكية فإن حملة التلقيح مجانية لجميع المواطنين، وذلك لتحقيق المناعة لجميع مكونات الشعب المغربي، على أن يتم تلقيح حوالي 80 % من السكان.

وستتم هذه الحملة بطريقة تدريجية، ويستفيد منها جميع المواطنين المغاربة والمقيمين، الذين تفوق أعمارهم 17 سنة.

ويأتي الإعلان عن موعد إطلاق حملة التطعيم بعد وصول أولى الدفعات من الكمية التي طلبها من اللقاح البريطاني "أسترازينيكا"، واللقاح الصيني "سينوفارم".

وكشفت وزارة الصحة المغربية، في وقت سابق، أن عملية التطعيم ستتم بصفة تدريجية، وستبدأ بالأشخاص الأكثر عرضة للإصابة، وهم العاملون في الخطوط الأمامية في قطاع الصحة، الذين يبلغون من العمر 40 سنة فما فوق، والسلطات العمومية، والجيش الملكي، والعاملون في التعليم ابتداء من 45 سنة، بالإضافة إلى الأشخاص المسنين البالغين 75 سنة فما فوق.

كما تشمل المرحلة الأولى من حملة التطعيم المناطق التي شهدت أعدادا مرتفعة من الإصابات.