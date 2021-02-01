شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تحظر إقامة أى أحداث أو فعاليات رياضية دون الحصول على موافقة مسبقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت مملكة البحرين حظر إقامة أي أحداث أو فعاليات رياضية دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة شئون الشباب والرياضة، على أن تكون إدارة الشئون القانونية والتراخيص بالوزارة هي الجهة المعنية المختصة بإصدار الموافقة على إقامة أي أحداث أو فعاليات رياضية.