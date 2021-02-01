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ما هي آخر مستجدات إصابات ووفيات كورونا في العالم؟

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي آخر مستجدات إصابات ووفيات في العالم؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أظهر إحصاء وفقا لرويترز أن ما يربو على 102.63 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و219741.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق               إجمالي الوفيات            عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                  439840                            26139294

 

الهند                                   154274                           10746183

 

البرازيل                            223945                              9176975

 

روسيا                               73182                               3850439

 

المملكة المتحدة             105571                                3796088

 

فرنسا                            75862                                  3177879

 

إسبانيا                          58319                                  2743119

 

إيطاليا                          88279                                 2541783

 

تركيا                            25865                                  2470901

 

ألمانيا                        56873                                   2210838.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها               عدد الوفيات                  عدد الإصابات

 

 

 

28 -  العراق                    13041                          618922   

 

34- - المغرب                  8259                           470691

 

38 -               6372                              367813

 

40 - الأردن                   4304                              325674

 

42 - الإمارات                838                               300661

 

43 - لبنان                 2680                                298913.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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