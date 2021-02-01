السيسي: تنظيمات إرهابية تمددت في دولنا بدعم من قوى إقليمية وخارجية تستهدف الفوضى

دبي - محمود عبدالرازق - كما دعا السيسي في حفل افتتاح "المنتدى العربي الاستخباراتي" إلى الوحدة العربية لمواجهة التنظيمات الإرهابية المدعومة من الإقليم أو الخارج، بحسب بوابة "الأهرام" المصرية.

وتابع أن "التنظيمات الإرهابية المدعومة من الخارج تستهدف مقدرات الوطن العربي".

وشدد الرئيس المصري خلال الحفل على "أهمية العمل الاستخباراتي العربي في مكافحة الإرهاب".

كما أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في أعمال الجلسة الافتتاحية "للمنتدى العربي الاستخباري" على أهمية تفعيل المنتدى العربي الاستخباري كآلية قوية وداعمة للتعاون الاستخباراتي الوثيق بين الدول العربية الشقيقة.

وطالب كذلك بالعمل على وضع منظومة متكاملة ومحكمة لمكافحة الإرهاب تعتمد على تقاسم الأدوار وتبادل الخبرات والتحديث والتطوير المستمر لآليات المواجهة في هذا الشأن.

ووفقا لبيان من المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، فقد وجه المشاركون فى المنتدى من رؤساء أجهزة المخابرات العربية برئاسة رئيس المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، التهنئة للرئيس المصري ولمصر على افتتاح "مقر المنتدى العربي الاستخباري"، وأكدوا على أهمية المنتدى كمنصة لتعزيز العمل المشترك لصون الأمن القومي العربى من خلال تبادل الرؤى ووجهات النظر للتعامل مع التحديات المتسارعة التي تواجه المنطقة العربية، خاصة مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والجريمة المنظمة، بما يساعد على تحقيق الأمن والاستقرار لكافة الدول العربية.

وأفادت فضائية "أون إي" المصرية في خبر عاجل أن رؤساء أجهزة الاستخبارات العربية يشاركون، اليوم الاثنين، في افتتاح مقر المنتدى العربى الاستخباري بمصر.

وشارك الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط في افتتاح مقر المنتدى العربي الاستخباري بالقاهرة بحضور رؤساء أجهزة استخبارات الدول العربية.