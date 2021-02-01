بوغدانوف يبحث مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن مستقبل عملية السلام

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية عقب لقاء الجانبين: "خلال النقاش الذي جرى، تم بحث مفصل للوضع العسكري السياسي والإنساني في جمهورية اليمن ومحافظاتها الجنوبية مع التركيز على المهام الأولية لحكومة التحالف التي تم إحداثها في وقت سابق، والتي دخل فيها لأول مرة ممثلو المجلس الانتقالي الجنوبي. وتم إيلاء اهتمام كبير لبحث أفق الوقف الكامل للعمليات القتالية في اليمن، وإقامة حوار بين الوفد الموحد للسلطات اليمنية الرسمية ورئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي مع حركة الحوثيين "أنصار الله" وفقاً لاتفاق الرياض بتاريخ 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019".

وشدد الطرف الروسي على أن الحوار الوطني الشامل فقط، مع مراعاة المصالح الشرعية لجميع الأطراف السياسية اليمنية الرائدة بإمكانه ضمان حل طويل الأمد للمشاكل الكثيرة التي تعاني منها البلاد.

هذا وأكد نائب مدير مكتب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أحمد العيسي، في وقت سابق، تقدير اليمن قيادة وشعبا للموقف الروسي تجاه اليمن ودعمه لوحدته وسيادته على كافة أراضيه، مشيرا إلى عدم ملاحظة أي تغيير في الموقف الروسي تجاه القضية اليمنية.