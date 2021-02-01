"حزب الله" اللبناني ينشر صور الطائرة الإسرائيلية التي أسقطها

دبي - محمود عبدالرازق - وقال "حزب الله"، في بيان له، "اخترقت محلقة تابعة للعدو الإسرائيلي من نوع (ماتريس - 100) معدلة إسرائيلياً، عند الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الاثنين، الأجواء اللبنانية داخل الخط الأزرق لمسافة 400 متر، حيث تصدى لها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة المناسبة وأسقطوها في محلة خربة شعيب في بلدة بليدا الحدودية جنوبي لبنان".

​وكان المتحدث العسكري الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، قال إن الجيش أعلن عن سقوط طائرة مسيرة داخل الأراضي اللبنانية خلال نشاط عملياتي على الحدود. وأفاد المتحدث، أن "طائرة مسيرة سقطت، اليوم الإثنين، في الأراضي اللبنانية".

وقال في بيان: "سقطت قبل قليل مسيرة تابعة لجيش الدفاع داخل الأراضي اللبنانية وذلك خلال نشاط عملياتي على الحدود مع لبنان"؛ وأضاف "لا خشية من تسرب للمعلومات".

من جهتها، أكدت خلية الإعلام الحربي، التابعة لـ"حزب الله"، في بيان أن "المقاومة الإسلامية، أسقطت، طائرة مسيرة (درون) تابعة للعدو الإسرائيلي اخترقت الأجواء اللبنانية في خراج بلدة بليدا جنوبي لبنان، وباتت في عهدة مجاهدي المقاومة".