تونس... تهديدات بانتحار جماعي من عاطلين عن العمل

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت قناة "نسمة" التونسية بأن من يهددون بالانتحار من أصحاب الشهادات العليا وقد تجاوزت أعمارهم الـ45 سنة.

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وأضافت القناة إنه إذا ما صحت تسريبات بخصوص إقصائهم من الانتداب وفق القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا الذين قضوا فترة بطالة لمدة عشر سنوات أو أكثر.

وطالب المحتجون خلال وقفة احتجاجية صباح اليوم الاثنين، بساحة القصبة، بالتعجيل في إصدار الأوامر الترتيبية المرتبطة بالقانون المذكور دون إقصاء فئتهم.

في سياق متصل، نظم محتجون في العاصمة التونسية، يوم السبت الماضي، مسيرة، للمطالبة بإطلاق سراح كافة الموقوفين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة.

وشهد شارع الحبيب بورقيبة مسيرة احتجاجية نظمها مختلف مكونات المجتمع المدني، للمطالبة بالإفراج جميع الموقوفين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة.

وأشار الموقع إلى أن المسيرة شهدت بعض المناوشات بين المحتجين وقوات الأمن التي تواجدت بكثافة لضمان عدم خروج التظاهرة عن السلمية.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن المحتجين رفعوا شعارات تطالب بإسقاط النظام والتنمية والشغل والكرامة الوطنية.