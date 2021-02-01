إصابة 4 فلسطينيين على الأقل برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية

دبي - محمود عبدالرازق - أفادت قناة "كان" الرسمية بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على عدد من الفلسطينيين رصدهم "يقومون بتخريب الجدار الفاصل" في شمال الضفة الغربية، وأصاب 4 منهم على الأقل.

ولم تضف القناة مزيدا من التفاصيل، حول ملابسات الحادث.

لكن الجيش الإسرائيلي كان قد علق أمس الأحد على مقطع فيديو التقطته طائرة دون طيار تابعة له لعشرات العمال الفلسطينيين خلال مرورهم من فتحة قاموا بثقبها في الجدار الفاصل في جبل الخليل جنوبي الضفة الغربية.

ووقتها نقلت قناة "كان" عن متحدث باسم الجيش قوله: "ينتشر مقاتلو الجيش الإسرائيلي في المنطقة وفقا لتقييم الوضع المتغير ويستخدمون مجموعة متنوعة من الإجراءات وفقا لتعليمات إطلاق النار، ضد من يقوم بالتخريب والإرهاب ويلحق الضرر بالسياج الأمني. سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل ضد المخاطر الأمنية وضد دخول أراضي دولة إسرائيل بشكل يخالف للقانون".

وكانت إسرائيل قد أغلقت كافة منافذها البرية والجوية مؤخرا في إطار إغلاق شامل تشهده البلاد لمنع دخول سلالات متحورة من فيروس كورونا، ما حال دون دخول آلاف العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل.