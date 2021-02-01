مفاوضات روسية جزائرية في تجسيد مشروع تصنيع لقاح "سبوتنيك V" في الجزائر

دبي - محمود عبدالرازق - وصرح بن باحمد، بأن "بلاده أجرت مباحثات ومفاوضات مع الطرف الروسي، للبحث عن أنجح السبل لإنتاج لقاح "سبوتنيك V" محليا وبكميات معتبرة في ظل الطلب الكبير عليه في الأسواق الدولية"، وفقا لما نقله التلفزيون العمومي الجزائري.

وقال: "سبق وأن تم عقد اتفاقية وشراكية بين الوكالة الوطنية الجزائرية للأدوية ونظيرتها الروسية لاسيما كيفية المراقبة والتسجيل لتصنيع المواد الصيدلانية وعدة محاور أخرى حول التكوين والتحويل التكنولوجي".

وأضاف بن باحمد: "في إطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية لإعادة بعث الاقتصاد الوطني، انتهجت الجزائر سبيلالإنتاج المحلي كحل بديل وأنجح لتغطية الحاجيات الوطنية لاسيما المواد الصيدلانية منها، ما يسمح بتحقيق الأمن والسيادة الاقتصادية والصحية للبلاد".

وتابع: "الجزائر لديها كل الإمكانيات المادية والبشرية والتقنية لإنتاج لقاح "سبوتنيك" من خلال عدة شركات، مثل: مجمع صيدال وشركات خاصة أخرى".

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وكانت الحكومة الجزائرية، أمس الأحد، أعلنت عن الشروع في اتصالات مع الجانب الروسي من أجل إقامة تعاون ثنائي في مجال تصنيع لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس "كورونا" المستجد في الجزائر، مؤكدة متانة العلاقة بين البلدين.

يذكر أن لقاح "سبوتنيك V" هو أول لقاح مسجل في العالم للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، وقد تم تطويره في مركز "غامالي" الروسي للأبحاث الخاصة بالأوبئة وتسجيله من قبل وزارة الصحة الروسية في آب/ أغسطس 2020.