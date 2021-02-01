الحكومة المصرية تصدر بيانا عاجلا وتوضح تفاصيل صفقة المليار يورو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له، إنه "قام بالتواصل مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء"، مؤكدا أنه "لا صحة لاستيراد صفقة عربات قطارات السكك الحديدية بتكلفة باهظة تفوق مثيلاتها في دول العالم".

وأوضحت النقل: "الصفقة التي تم التعاقد عليها لتصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة للسكك الحديدية، تقدر قيمتها بمليار و16 مليونا و50 ألف يورو، وهي تكلفة أقل من الصفقات المماثلة على مستوى العالم، حيث تم التعاقد على هذه الصفقة بعد منافسة قوية بين العديد من الشركات العالمية المتخصصة".

وقدم التحالف الروسي المجري أفضل سعر وأفضل عرض تمويلي للمشروع، حيث تشمل الصفقة 800 عربة مكيفة مقسمة إلى (500 درجة ثالثة مكيفة وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية فاخرة، و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة)، و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

وفي سياق متصل، وصل حتى الآن من هذه الصفقة 227 عربة جديدة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وسيتوالى وصول العربات الأخرى وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه، وفور وصول العربات الجديدة يتم إدخالها الخدمة للمساهمة في استمرار تقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.

يذكر أن هيئة السكك الحديدية المصرية قد وقعت مع شركة "ترانسماش" الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري، صفقة توريد 1300 عربة قطار للركاب بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.