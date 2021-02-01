الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة مسيرة داخل الأراضي اللبنانية

دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد المتحدث، بحسب وسائل إعلام، أن "طائرة مسيرة سقطت، اليوم الإثنين، في الأراضي اللبنانية".

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وقال أفيخاي أدرعي في بيان: "سقطت قبل قليل مسيرة تابعة لجيش الدفاع داخل الأراضي اللبنانية وذلك خلال نشاط عملياتي على الحدود مع لبنان".

وأضاف "لا خشية من تسرب للمعلومات".

من جهتها، أكدت خلية الإعلام الحربي، التابعة لـ"حزب الله"، في بيان أن "المقاومة الإسلامية، أسقطت صباح اليوم الاثنين، طائرة مسيرة (درون) تابعة للعدو الإسرائيلي اخترقت الأجواء اللبنانية في خراج بلدة بليدا جنوب لبنان، وباتت في عهدة مجاهدي المقاومة".

وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي أكثر من مرة في الأشهر الماضية عن حوادث مشابهة.

ويستخدم الجيش الإسرائيلي هذا النوع من الطائرات للرصد الاستخباري.