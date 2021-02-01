شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت جماعة حزب الله اللبنانية اليوم الاثنين إنها أسقطت طائرة مسيرة إسرائيلية دخلت الأجواء اللبنانية في حين قال الجيش الإسرائيلي إن إحدى طائراته المسيرة سقطت في الأراضي اللبنانية.