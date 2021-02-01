شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في لبنان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت جماعة حزب الله اللبنانية اليوم الاثنين إنها أسقطت طائرة مسيرة إسرائيلية دخلت الأجواء اللبنانية في حين قال الجيش الإسرائيلي إن إحدى طائراته المسيرة سقطت في الأراضي اللبنانية.
وقال حزب الله في بيان نقلته قناة المنار التليفزيونية إنه يسيطر الآن على الطائرة.
وقال الجيش الإسرائيلي إن الطائرة سقطت في الأراضي اللبنانية أثناء قيامها بعملية قرب الخط الأزرق، حط ترسيم الحدود، وإنه لم يحدث "خرق للمعلومات".