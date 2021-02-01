بريطانيا تطلب 40 مليون جرعة إضافية من لقاح "فالنيفا" الفرنسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت شركة الأدوية الفرنسية فالنيفا إن الحكومة البريطانية طلبت 40 مليون جرعة إضافية من لقاح "كوفيد-19" المقترح للشركة لعام 2022.



وذكرت الشركة الفرنسية بأن إجمالي الطلب البريطاني سيصل إلى 100 مليون.

وأضافت الشركة أنه لا يزال بإمكان بريطانيا طلب 90 مليون جرعة إضافية بين 2023 و2025.

وصرحت الشركة التي تتوقع الوصول إلى قراءات نهائية للمرحلة الأولى/الثانية من تجربتها السريرية في غضون ثلاثة أشهر أنها بدأت بالفعل الإنتاج التجاري في أسكتلندا.

وأشار الرئيس المؤقت لفريق عمل اللقاحات الحكومي كلاديف ديكس إلى أن الموقع الأسكتلندي جاهز لتقديم اللقاح بمجرد أن يثبت أنه آمن وفعال كما حصل على موافقة الهيئة البريطانية المسؤولة عن الرعاية الصحية.

وقالت وزيرة التجارة البريطانية إنها واثقة من أن برنامج التطعيم في البلاد آمن في أعقاب خلاف مع الاتحاد الأوروبي بشأن إمدادات اللقاح بعد تلقي ضمانات من بروكسل.

كانت شركة فالنيفا قد نقلت عن رئيسها التنفيذي قوله في يناير/ كانون الثاني إن الشركة تأمل أن يتم البدء في استخدام لقاحها لكوفيد-19 في بريطانيا بين يوليو/ تموز. وسبتمبر /أيلول.